Сборная Германии без побед на Евро с 1996 года

Сборная Германии завершила чемпионат Европы уже на стадии 1/4 финала, проиграв Испании со счётом 1:2 по итогам дополнительного времени. Таким образом, можно констатировать факт – Бундестим снова не смогла завоевать континентальный трофей.

В последний раз сборная Германии выигрывала чемпионат Европы в 1996 году. С тех пор лучшим результатом немецкой команды на Евро был финал 2008 года, в котором Бундестим проиграла Испании (0:1).

Стоит сказать, что сборная Германии связывала большие надежды с Евро-2024, поскольку турнир был для команды Юлиана Нагельсманна домашним.