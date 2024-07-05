Силкин объяснил, за счёт чего Испания обыграла Германию на Евро

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата Европы, в котором Испания в дополнительное время выиграла у сборной Германии.

- Долгое время сборные не могли выявить победителя. Кто-то наиграл на победу?

- Испания наиграла, потому что забила два мяча, а немцы - один.

- В начале матча немцы обошлись очень жестко с Педри, которого в итоге заменили из-за травмы. Они специально выбивали из игры Педри, у них такой жесткий стиль?

- Когда выходишь на поле, уже не до сантиментов. Все играют как можно жестче. Никто не хочет никого травмировать, просто сама мотивация в этой игре была очень высокой. Испанцы, конечно, молодцы. Считаю, что победитель этой пары, Испания, обязательно будет в финале.

- Почему так думаете?

- Я до начала Евро вообще не ожидал, что у них может быть такая команда. Причем, она не возрастная. Очень много молодежи играет.

- Если подводить итоги выступления немцев на Европы, что скажете?

- Германия не то, чтобы разочаровала, просто часто бывает так, что хозяева чемпионатов не выигрывают.

- Почему так происходит?

- Потому что на их плечах лежит очень большой груз ответственности. В этом матче именно он и сказался. Плюс соперник был очень сложный. Хотя немцам надо отдать должное – они с большим трудом вырвали ничью в основное время. Они старались и боролись до конца. Просто фортуна оказалась на стороне испанцев. Мне кажется, это был лучший матч чемпионата Европы. Играли две очень сильные сборные, и никто не мог предсказать исход. Я уже готовился к серии пенальти. Испанцам было очень сложно играть в Германии, при подавляющем количестве болельщиков соперника. Но они смогли вырвать победу в такой ситуации.

Елена Григорьевская