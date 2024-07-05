Может ли матч Испания – Германия на Евро-2024 быть переигран

Сборная Испании пробилась в полуфинал Евро-2024, обыграв Германию со счётом 2:1 по итогам 120 минут. В социальных сетях фанаты активно обсуждают момент, который произошёл во втором дополнительном тайме. Мяч в штрафной площади попал в отставленную руку защитника Марка Кукурельи, но арбитр Энтони Тейлор пенальти не усмотрел, а ВАР не вмешался.

Ошибка арбитра, если она была, явно повлияла на ход матча. Тем не менее, переигровки на такой случай не предусмотрены, поскольку речь идёт не о технической ошибке.

Ранее в плей-офф чемпионата Европы проходил матч Италии против Швейцарии, и тогда экс-арбитр Игорь Федотов говорил о праве итальянцев подать протест. Дело в том, что второй гол Италия пропустила после того, как была нарушена процедура начала второго тайма (игроки забежали на чужую половину до начального удара). На этот же раз ошибка была иного характера, поэтому оснований для протеста нет. Впрочем, в УЕФА наверняка оценят решение судьи и, возможно, проведут с ним разъяснительную работу.

Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024