Хомуха рассказал, как маска влияет на игру Мбаппе

Дмитрий Хомуха, в прошлом наставник молодёжной сборной России, поделился мнением о маске, в которой выступает форвард французской национальной команды Килиан Мбаппе.

- Маска, конечно, вызывает у Мбаппе какой-то дискомфорт и в какой-то степени влияет на его игру. Но это не является определяющим фактором для Килиана, - передаёт слова Хомухи Vprognoze.ru.

Мбаппе на этом Евро принял участие в трёх играх, записал на свой счёт один гол и один ассист на партнёра. Травму носа нападающий получил в первом туре групповой стадии с Австрией, после чего выступает в защитной маске.

В эти минуты Франция Мбаппе играет против Португалии, наблюдать за текстовой трансляцией встречи можно на портале LiveResult.ru.