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Чемпионат Европы по футболу 2024

Радченко: «Возможно, внимание к Роналду давит на некоторых его партнёров»

05 Июля 2024 • 22:04 Комментировать

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко высказался о Криштиану Роналду и его влиянии на сборную Португалии. 39-летний форвард регулярно выходит в основе команды Роберто Мартинеса на Евро-2024.

«Криштиану – легенда португальского футбола. Тут вопрос к тренеру, который должен создать единый коллектив с Роналду. Зависит это от профессионализма и знаний наставника. Футбол - коллективный вид спорта. Возможно, повышенное внимание к Криштиану действительно давит на кого-то из его партнёров по сборной», - говорит Радченко для Vprognoze.ru.

Напомним, что вечером пятницы португальцы играют против сборной Франции в четвертьфинале Евро. Следить за ходом этого матча в рамках текстовой трансляции можно на нашем портале. Стартовый свисток игры прозвучал в 22:00 по московскому времени. Победитель этой битвы будет играть в полуфинале со сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Дмитрий Радченко ещё теги
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