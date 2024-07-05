Ауфидерзейн: из-за кого Германия проиграла Испании и вылетела с домашнего Евро

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Вот и всё, сборная Германии завершила путь на чемпионате Европы. Испанцы впервые в своей истории смогли противостоять хозяевам евротурнира, впервые не победили на Евро-2024, но прошли дальше. Спасибо Дани Ольмо, появившемуся на поле на восьмой минуте матча. Сегодня вообще решали только игроки, вышедшие на замену.

Микель Мерино решающий гол принёс со скамейки запасных, а Флориан Вирц – перевёл игру в овертайм. Но были же и те, из-за кого Германия вылетела. Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям этого матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 18:22, в створ – 6:5, угловые – 1:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ИСПАНИЯ – ГЕРМАНИЯ

ТОНИ КРООС – 4,5. Не таким представлялся последний матч Крооса. Тони будто включил берсерка, к восьмой минуте он реально наиграл на красную карточку! А за весь матч мог бы и две получить, но отделался одной жёлтой. Энтони Тейлор фолы Крооса будто не замечал.

А Тони фолил, фолил нещадно и постоянно, потому что опаздывал к эпизодам, не поспевал за резвыми испанцами. Он травмировал Педри, а команда получила наказание. Вышедший на замену Дани Ольмо оформил победные гол+пас.

АНТОНИО РЮДИГЕР – 4,0. Явно зевал и центр обороны. Рюдигеру ожидаемо не хватило резкости в игре против второго темпа (того же Ольмо), так ещё и Мората его умудрялся от мяча двигать. Антонио проиграл семь единоборств из девяти, получил жёлтую карточку в пассив.

Самое главное, что он просто смотрел на прыжок Микеля Мерино, забивающего победный гол.

ЛЕРОЙ САНЕ – 3,5. Своего любимчика Нагельсман вытерпел всего тайм, за который Сане отдал шесть точных передач и пять раз мяч потерял. Тут нечего добавить, 45 минут бедный Киммих, проведший блестящий матч, один пахал на бровке, а Германия играла вдесятером.

КАЙ ХАВЕРЦ – 3,0. Дайте ему двадцать моментов, и он попросит ещё десять. Казалось, к концу Евро мы должны были понять философский ход с единственным нападающим Хаверцем, но яснее не стало. Кай регулярно порит моменты – сегодня упустил два явных и дважды затянул с ударом в хорошей позиции.

Хаверц не цепляет мячи – проиграл восемь единоборств из десяти, Хаверц не наказывает за ошибки, Хаверц даже в прессинге не особо полезен. Можно долго прикрываться умным движением без мяча и вот этим вот всем, но итоговый результат оставляет очень много вопросов.