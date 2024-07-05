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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пономарёв назвал победителя матча Англия – Швейцария

05 Июля 2024 • 21:58 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.00
Через 19 ч. 28 мин.

Владимир Пономарёв, в прошлом игрок сборной СССР, высказался перед игрой Евро-2024 между Англией и Швейцарией.

Экс-футболист считает, что коллектив Мурата Якина пройдёт англичан и выйдет в полуфинал турнира.

- Швейцарцы накажут англичан. Я считаю, что английскую сборную еще далеко пропустили. В сборной Швейцарии только два человека играют в национальном первенстве. Все остальные выступают в Европе, в приличных лигах, - передаёт слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Встреча между национальными командами пройдёт 6 июля, начало запланировано на 19:00 по столичному времени.

Напомним, Швейцария в 1/8 финала прошла Италию, а Англия оказалась сильнее Словакии.

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