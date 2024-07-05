Сборная Испании потеряла четырёх игроков на полуфинал Евро-2024

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы. В четвертьфинале против Германии команда Луиса де ла Фуэнте отпраздновала победу со счётом 2:1 по итогам 120 минут. Авторами голов в составе «красной фурии» стали Дани Ольмо и Микель Мерино.

Стоит сказать, что сразу три игрока сборной Испании заработали дисквалификации на полуфинал Евро-2024. В этот список вошли Робен ле Норман, Даниэль Карвахаль и Альваро Мората. Кроме того, сборная Испании потеряла Педри – полузащитник получил травму после фола Тони Крооса. Испанские СМИ пишут о том, что для Педри после этого повреждения Евро окончен.

Добавим, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Испании будет играть либо против Португалии, либо против Франции.