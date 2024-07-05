Карвахаль и Мората также не помогут сборной Испании в полуфинале Евро-2024

Защитник Дани Карвахаль из-за полученной красной карточки, а также форвард Альваро Мората, перебравший жёлтых карточек тоже не помогут сборной Испании в полуфинальном матче Евро-2024.

Напомним, что вечером пятницы испанцы прошли в четвертьфинале сборную Германии. «Красной фурии» удалось победить немецкую сборную со счётом 2:1. Решающий гол во втором дополнительном тайме после подачи оформил Микель Мерино.

Больше подробностей о вылете сборной-хозяйки Евро-2024 - в нашем отчёте. Испанцы в полуфинальной встрече сыграют с победителем пары Португалия - Франция.