С кем Испания сыграет в полуфинале Евро-2024

В пятницу вечером сборные Испании и Германии сражались в четвертьфинале чемпионата Европы - 2024. Команда Луиса де ла Фуэнте победила со счётом 2:1 по итогам дополнительного времени. Автором победного гола стал Микель Мерино, который забил гол на 119-й минуте встречи после подачи от Дани Ольмо.

Как следствие, сборная Испании пробилась в полуфинал Евро-2024. Там соперником «красной фурии» станет победитель матча Португалия – Франция. Эти команды начнут свой очный поединок уже очень скоро в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.