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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кроос сыграл последний матч в профессиональной карьере официально

05 Июля 2024 • 21:39 Комментировать (2)

Завершился четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Германии и Испании. «Красная фурия» вырвала победу в дополнительное время – 2:1.

Таким образом, эта игра стала последней в профессиональной карьере для полузащитника немецкой сборной Тони Крооса. Он провёл свой последний матч, так как после Евро-2024 уходит из футбола в 34 года.

Напомним, что семь первых лет взрослой профессиональной карьеры Кроос провёл в «Баварии». В 2014 году перебрался в мадридский «Реал». За карьеру Кроос шесть раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, три раза выигрывал чемпионат Германии и четыре раза – Испании. А также становился обладателем множества других трофеев, итого – 23 на клубном уровне. Помимо этого, в 2014 году Кроос стал чемпионом мира по футболу.

Как сборная Испании выбила Германию с домашнего Евро

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ermak
05 Июля 2024 в 21:58
Ауфидерзейн
Ceroki
05 Июля 2024 в 21:47
Гавнюк
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