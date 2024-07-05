Завершился четвертьфинальный матч Евро-2024 между сборными Германии и Испании. «Красная фурия» вырвала победу в дополнительное время – 2:1.

Таким образом, эта игра стала последней в профессиональной карьере для полузащитника немецкой сборной Тони Крооса. Он провёл свой последний матч, так как после Евро-2024 уходит из футбола в 34 года.

Напомним, что семь первых лет взрослой профессиональной карьеры Кроос провёл в «Баварии». В 2014 году перебрался в мадридский «Реал». За карьеру Кроос шесть раз побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, три раза выигрывал чемпионат Германии и четыре раза – Испании. А также становился обладателем множества других трофеев, итого – 23 на клубном уровне. Помимо этого, в 2014 году Кроос стал чемпионом мира по футболу.

Как сборная Испании выбила Германию с домашнего Евро