Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро

Сборные Испании и Германии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/4 финала Евро-2024 состоялся 5 июля.

Досрочный финал, встреча лучших сборных Евро-2024, Испания против Германии. Даже жалко, что мы видим эту афишу в четвертьфинале. С другой стороны, хорошо, что она вообще случилась. Эти команды обязаны были сыграть между собой и подарить праздник футбола, который своей «духотой» постоянно пытаются украсть Англия и Франция.

Начали и правда активно. Самым активным был Тони Кроос, который уже к восьмой минуте мог получить красную карточку – принял на бедро Педри и наступил на ногу Ямалю. Но немец даже жёлтой карточки перед собой не увидел, а Педри пришлось заменить из-за травмы очень рано. Вышел Дани Ольмо, и вскоре об этом Германия сильно пожалеет. А пока будет борьба за инициативу. Испания и Германия по очереди накатывают на ворота, запугивая друг друга.

Отметился опасным ударом головой Кай Хаверц, примерялся с дальней дистанции Дани Ольмо, были удары, были. Но в попытках захватить инициативу обе топ-сборные больше убаюкивали темп, чем взвинчивали его. В такой равной борьбе и завершился первый тайм. Вторая половина встречи началась аж тремя заменами: появились Начо, Вирц и Андрих. Тренеров явно не устраивало качество игры.

А знатно повысить его смогла только сборная Испании. С ходу был создан первый голевой момент: Ямаль к линии вратарской сыграл на Морату, Альваро продавил Та и пробил выше ворот из убойной позиции. Немцы уроков не извлекли. Через пять минут Ламин Ямаль снова прибежит справа, осмотрится и покатит на 11-метровую отметку. А из глубины шикарно ворвётся Дани Ольмо и бильярдным ударом щёлкнет мяч в самый угол – 1:0.

Тут же Германия взвинтила темп, появились свежие Фюллькруг и Миттельштадт. Стало сильно больше атак на ворота Симона, повысилось давление, однако остроты добавилось не много. Слишком суматошные были наступления и забросы сборной Германии, по большей части перерастающие в угловые или ауты.

Постепенно стали появляться моменты у немцев, вроде кручённого удара Андриха с линии штрафной площади – парировал Симон, или попытки Хаверца с угла вратарской – заблокировал Дани Карвахаль, но время неумолимо таяло. А Испания ещё угрожала контратаками, не давала сосредоточиться на давлении. Но и сама пропускала: так Начо проиграл борьбу Фюллькругу, в подкате замкнувшему прострел справа. Никлас пробил в противоход Симону, поймал уже голкипера, но попал в штангу.

Лучший шанс немцам самолично подарил Симон. Сначала он вынес мяч на Хаверца, а затем застыл в полупозиции. Кай перебрасывал голкипера и должен был наказывать, но в створ ворот не попал. А спаслись немцы на 89-й минуте: высоченный навес Миттельштедта, Киммих делает скидку в борьбе с Кукурельей, Вирц бьёт с отскоком от газона. Мяч врезается в дальнюю штангу и оказывается в сетке – 1:1.

Ожидалось ещё полчаса футбола высочайшего качества, но сил и эмоций у команд не осталось. Рисковать уже никто не стал. Только на стыке двух экстра-таймов взбодрились немцы: Мюллер по лекалам Ямаля покатил на Вирца, а Флориан с линии штрафной площади пробил рядом со штангой. А потом Кукурелья рукой остановил мяч после удара Вирца, но Тейлор посчитал момент игровым и не задумался про пенальти.

Пенальти вообще были не в почёте в этот вечер, ведь до серии послематчевых дело не дошло. На 119-й минуте Дани Ольмо, помним – появившийся на поле из-за фола Крооса, завершающего карьеру, филигранно навесил слева, а Микель Мерино невероятным прыжком выиграл воздух и пробил точно по перекладину – 2:1! Ради Испании Карвахаль ещё и сорвал контратаку, получив красную карточку за фол на Мусиале, но не более.

Всё, хозяева Евро завершили выступление на турнире. Сборная Испании идёт в полуфинал, где сыграет с победителем пары Франция – Португалия.