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Чемпионат Европы по футболу 2024

Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро

05 Июля 2024 • 21:38 Комментировать (19)
Испания
2:1
Германия

Сборные Испании и Германии сыграли в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч 1/4 финала Евро-2024 состоялся 5 июля.

Протокол игры  
Испания2:1Германия
(1:0) Ольмо Дани51'  
  89'Вирц Флориан (1:1)
(2:1) Мерино Микель119'  
Унай Симон  82'Карвахаль Даниэль  100'Ле Норман Робен  29' 46' (Начо Фернандес ( 46') Лапорт ЭмерикКукурелья МаркПедри 8' (Ольмо Дани ( 8') Родри Эрнандес  110'Руис Фабиан  120' 102' (Хоселу Санмартин ( 102') Ямаль Ламин 63' (Торрес Ферран ( 63'  74') Мората Альваро  120' 80' (Оярсабаль Микель ( 80') Уильямс Нико 80' (Мерино Микель ( 80')
Запасные: Гримальдо АлексБаэна АлексПерес АйосеНавас ХесусЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроСубименди Мартин
Нойер МануэльКиммих ЙозуаРюдигер Антонио  13'Та Джонатан 80' (Мюллер Томас ( 80') Раум Давид  28' 57' (Миттельштедт Максимилиан ( 57'  73') Джан Эмре 46' (Андрих Роберт ( 46'  56') Кроос Тони  67'Сане Лерой 46' (Вирц Флориан ( 46'  94') Гюндоган Илкай 57' (Фюллькруг Никлас ( 57') Мусиала ДжамалХаверц Кай 91' (Антон Вальдемар ( 91')
Запасные: Байер МаксимилианШлоттербек Нико  89'Фюрих КрисТер Штеген Марк-АндреГросс ПаскальУндав Дениз  113'Бауманн ОливерХенрихс БенджаминКох Робин
05 июля. Стадион "МХП-Арена".

 

Досрочный финал, встреча лучших сборных Евро-2024, Испания против Германии. Даже жалко, что мы видим эту афишу в четвертьфинале. С другой стороны, хорошо, что она вообще случилась. Эти команды обязаны были сыграть между собой и подарить праздник футбола, который своей «духотой» постоянно пытаются украсть Англия и Франция.

Начали и правда активно. Самым активным был Тони Кроос, который уже к восьмой минуте мог получить красную карточку – принял на бедро Педри и наступил на ногу Ямалю. Но немец даже жёлтой карточки перед собой не увидел, а Педри пришлось заменить из-за травмы очень рано. Вышел Дани Ольмо, и вскоре об этом Германия сильно пожалеет. А пока будет борьба за инициативу. Испания и Германия по очереди накатывают на ворота, запугивая друг друга.

Отметился опасным ударом головой Кай Хаверц, примерялся с дальней дистанции Дани Ольмо, были удары, были. Но в попытках захватить инициативу обе топ-сборные больше убаюкивали темп, чем взвинчивали его. В такой равной борьбе и завершился первый тайм. Вторая половина встречи началась аж тремя заменами: появились Начо, Вирц и Андрих. Тренеров явно не устраивало качество игры.

А знатно повысить его смогла только сборная Испании. С ходу был создан первый голевой момент: Ямаль к линии вратарской сыграл на Морату, Альваро продавил Та и пробил выше ворот из убойной позиции. Немцы уроков не извлекли. Через пять минут Ламин Ямаль снова прибежит справа, осмотрится и покатит на 11-метровую отметку. А из глубины шикарно ворвётся Дани Ольмо и бильярдным ударом щёлкнет мяч в самый угол – 1:0.

Тут же Германия взвинтила темп, появились свежие Фюллькруг и Миттельштадт. Стало сильно больше атак на ворота Симона, повысилось давление, однако остроты добавилось не много. Слишком суматошные были наступления и забросы сборной Германии, по большей части перерастающие в угловые или ауты.

Постепенно стали появляться моменты у немцев, вроде кручённого удара Андриха с линии штрафной площади – парировал Симон, или попытки Хаверца с угла вратарской – заблокировал Дани Карвахаль, но время неумолимо таяло. А Испания ещё угрожала контратаками, не давала сосредоточиться на давлении. Но и сама пропускала: так Начо проиграл борьбу Фюллькругу, в подкате замкнувшему прострел справа. Никлас пробил в противоход Симону, поймал уже голкипера, но попал в штангу.

Лучший шанс немцам самолично подарил Симон. Сначала он вынес мяч на Хаверца, а затем застыл в полупозиции. Кай перебрасывал голкипера и должен был наказывать, но в створ ворот не попал. А спаслись немцы на 89-й минуте: высоченный навес Миттельштедта, Киммих делает скидку в борьбе с Кукурельей, Вирц бьёт с отскоком от газона. Мяч врезается в дальнюю штангу и оказывается в сетке – 1:1.

Ожидалось ещё полчаса футбола высочайшего качества, но сил и эмоций у команд не осталось. Рисковать уже никто не стал. Только на стыке двух экстра-таймов взбодрились немцы: Мюллер по лекалам Ямаля покатил на Вирца, а Флориан с линии штрафной площади пробил рядом со штангой. А потом Кукурелья рукой остановил мяч после удара Вирца, но Тейлор посчитал момент игровым и не задумался про пенальти.

Пенальти вообще были не в почёте в этот вечер, ведь до серии послематчевых дело не дошло. На 119-й минуте Дани Ольмо, помним – появившийся на поле из-за фола Крооса, завершающего карьеру, филигранно навесил слева, а Микель Мерино невероятным прыжком выиграл воздух и пробил точно по перекладину – 2:1! Ради Испании Карвахаль ещё и сорвал контратаку, получив красную карточку за фол на Мусиале, но не более.

Всё, хозяева Евро завершили выступление на турнире. Сборная Испании идёт в полуфинал, где сыграет с победителем пары Франция – Португалия.

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Комментарии (19) Все комментарии
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CELTIC FROST
05 Июля 2024 в 22:00
Судья напрочь провалил матч. Причем. в обе стороны. а началось все это. по большому счету. с фола Крооса. В равном поединке. как это обычно бывает. победил более удачливый. Теперь испанцам будет крайне трудно в полуфинале. С таким количеством дисквалов особенно. / А хозяев - не жаль. Четвертьфинал пока для них - самое норм.
Ceroki
05 Июля 2024 в 21:59
Ждал красивой игры , но все пошло сразу не так , Кросс выбил Педри из чемпионата , сто пудов умышленно, я не верю в такие совпадения , никогда мне он не нравился , хоть и пользы много приносил в Реале , но сегодня он гад , второй гад это англик судейка , немцы с первых минут играши в кость , хотели зашугать молодежь Испании , испанцы не отставали , чушпан судейка добавил зачем то три минуты и довел игру до красной Карвахаля , хотя тут перед этим была глупая ошибка Ольмо , он бежал с мячом по флангу , оглядывался ,ждал поддержку, а потом зачем то прокинул мяч и отдал сопернику , а нужно было тупо тащить этот мяч до углового флажка , а там может сфолили бы на нем , или тупо выбил бы , а так немцы начали эту атаку в которой сфолил Карвахаль , это огромная потеря, больше чем Педри . Нигельсман по любому топ тренер . Отличную команду сколотил .
sly_Fellow
05 Июля 2024 в 21:58
Поздравлюхи. Надеюсь возьмут чемп как когда то Италия на полях немцев. Очень качественно играют. Жаль Мораты и Карвахаля может не хватить в ответственный момент.
Антидыня
05 Июля 2024 в 21:56
Редко можно увидеть такой грязный футбол, как в исполнении защитников Германии. Значит по другому не научили их играть. С заслуженным вылетом "бундестим"!
Руслан161
05 Июля 2024 в 22:01
знаешь, ну не болельщикам сборной Испании, и уж тем более болельщикам Реала и Барселоны говорить о грязном футболе)
Ermak
05 Июля 2024 в 21:54
Кроос вообще не должен был доигрывать до конца, первую желтую должен был в самом начале матча получить
cabo verde
05 Июля 2024 в 21:51
Мегавалидольный матч, испанцы были острее до забитого года, но как забили - сели в глухую оборону (а я думал дожмут) и ожидаемо пропустили с рандомного навеса. После замен уже был уверен дожмут немцы - скамейка то у них сильнее, но забили неожиданно испанцы... Увы, после такого матча у победителя пары наверняка не останется сил на французов... По пеналю - прекращайте, игра рукой это игра Суареса против Ганы, рандомное попадание в руку - слишком халявный пеналь на пустом месте
Руслан161
05 Июля 2024 в 21:53
ну да, за рандомное попадание по пальцам Лукаку - отмена гола, а тут слишком халявный пеналь на пустом месте)
cabo verde
05 Июля 2024 в 21:56
А вот в атаке всё гораздо строже, в атакующего никто не бьёт мячом и он не должен касаться мяча, увернуться жи от мяча, летящего под 100 км в ч зачастую просто невозможно
NOBODY
05 Июля 2024 в 21:53
согласен кроме пеналя....ты посмотри как многие дефы играют, когда навешивают или бьют - они ЗА СПИНУ руки убирают, а здесь, блин, прицельный удар по воротам, чисто в руку, только пенальти....
NOBODY
05 Июля 2024 в 21:49
и вообще, как по мне надо уже отменять эти идиотские дополнительные таймы и в случае ничьи в основное время сразу бить пенальти.....
aegur
05 Июля 2024 в 21:43
Сильнейшие идут дальше, судья лошара, минус штрафной в ворота фрицев на последней минуте матча, минус 100% пенка в ворота гишпанцев😋
Руслан161
05 Июля 2024 в 21:50
не было там штрафного) там перед этим немца уронили, думаю потому судья и не свистнул)сильнейшие? да испанцы почти весь 2 тайм играли чисто как наш клуб, практически любой. Забили мяч и ушли в глухую оборону. Где здесь сильнейшие? Просто фарт был на их стороне, иначе матч закончился бы со счетом 1:2, а то и 1:3)
sly_Fellow
05 Июля 2024 в 21:56
А как Реал с Сити играл? Ты скажи болелам Реала, что они играли как "наш любой клуб". Прагматизм, при грамотно построенной контратаке, не есть абсолютное зло. Испанцы молодцы.
Руслан161
05 Июля 2024 в 22:01
этот самый прагматизм довел их до доп.времени, а если бы немцам хоть немного повезло, то и доп.времени не было бы. и словакам этот самый прагматизм ничего особо не дал, потом толком не смогли собраться на доп.время
NOBODY
05 Июля 2024 в 21:42
15 желтых......емае.....а люди ждали красивого футбола.....а видели грубость, потерянную нить игры арбитром......вообщем очень разочаровал матч, особенно отдельные игроки.....Кроос - такой позор при окончании карьеры.......даже расписывать много не хочется, кто смотрел - поймет
типафутбольныйаналитик
05 Июля 2024 в 21:50
Типичные фанаты Реала привыкщие к женскому футболу. В Англии и Германии такой футбол повседневность, лол. Футбол мужская игра и плаксам тутне место :))))
NOBODY
05 Июля 2024 в 21:52
какой бред ты пишешь.....я хочу смотреть футбол, а не карате!...и между прочим, повседневность, главный "мужской игрок" этого матча уже лет 10 играет в Испании, в "женский футбол"
Руслан161
05 Июля 2024 в 21:55
как по мне должна быть золотая середина в этом плане, и не балет, но и не костоломы с тафгаями) тут увы, судья лажанул с этим, не выдержал золотую середину
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Германия требовала пенальти: Арбитр вынес спорное решение в матче Евро-2024
21:21 · Чемпионат Европы 2024
Вирц – самый молодой автор гола сборной Германии в плей-офф Евро
21:20 · Чемпионат Европы 2024
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:15 · Чемпионат Европы 2024
Нойер сорвал овации, вбросив аут в матче Евро-2024
21:11 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль пропустит потенциальный полуфинал Евро
21:08 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин рассказал, кто выиграет в противостоянии Роналду и Мбаппе
21:00 · Чемпионат Европы 2024
Якин ответил, будет ли матч против Англии самым важным в его карьере
20:56 · Чемпионат Европы 2024
Гол Вирца - первый для сборной Испании на этом Евро, пропущенный от игрока другой команды
20:53 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе – в основе сборной Франции на матч Евро-2024 против Португалии
20:53 · Чемпионат Европы 2024
Роналду – в основе: Сборная Португалии объявила состав на игру против Франции
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