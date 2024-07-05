Экс-российский арбитр считает, что Крооса нужно было удалять в матче с Испанией

Игорь Федотов, ранее арбитр матчей РПЛ, оценил эпизод, произошедший в матче ¼ финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

- По тем решениям, по тем трактовкам, что он принимал, конечно, должен был удалять Крооса. Но он не хотел лезть в скандальные эпизоды – отсюда и не свистнул фол перед штрафной Германии в самой концовке. Худо-бедно Тейлор довёл матч до дополнительного времени, - передаёт слова Игоря Федотова «Чемпионат».

Напомним, в начале встречи Кроос грубо врезался в полузащитника испанской сборной Педри, однако арбитр Энтони Тейлор не показал немцу жёлтую карточку.

Свой первый «горчичник» Кроос получил только на 67-й минуте встречи.

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