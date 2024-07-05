Германия требовала пенальти: Арбитр вынес спорное решение в матче Евро-2024

В пятницу вечером сборные Германии и Испании сражаются в четвертьфинале чемпионата Европы. За 90 минут команды забили по одному разу, и игра перетекла в дополнительное время.

Во время второго дополнительного тайма удар со средней дистанции нанёс атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала. Мяч попал в отставленную руку защитника Марка Кукурельи в штрафной площадке. Игроки Бундестим требовали пенальти, но свисток Энтони Тейлора промолчал. Английский рефери жестом показал, что положение руки Кукурельи он считает естественным. ВАР в ситуацию не вмешался. Решение кажется спорным и наверняка будет обсуждаемым.

Следить за игрой сборных Испании и Германии можно в текстовой трансляции.