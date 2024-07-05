Вирц – самый молодой автор гола сборной Германии в плей-офф Евро

Флориан Вирц на последних минутах второго тайма спас сборную Германии от поражения в матче с испанской командой своим голом. По информации Squawka, благодаря своему голу Вирц теперь – самый молодой игрок, который забивал за немецкую сборную в плей-офф чемпионата Европы. 5 июля Флориану 21 год и 63 дня.

Напомним, что благодаря голу Вирца игра перешла в дополнительное время. Прямо сейчас идёт второй дополнительный тайм, на табло счёт равный – 1:1. В составе сборной Испании во втором тайме основного времени отличился Дани Ольмо.

Текстовая трансляция проходящей в Штутгарте игры доступна у нас на портале.