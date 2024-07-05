Нойер сорвал овации, вбросив аут в матче Евро-2024

В понедельник вечером в четвертьфинале чемпионата Европы играют сборные Испании и Германии. «Красная фурия» открыла счёт в начале второго тайма, но в концовке Бундестим отыгралась благодаря голу Флориана Вирца. Когда немцы уступали в счёте, они сильно торопились. Дошло до того, что вратарь Мануэль Нойер даже вбросил аут на своей половине поля. После столь необычного для голкипера действия фанаты на трибунах поаплодировали Нойеру.

Матч сборных Испании и Германии перетёк в дополнительное время. Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.