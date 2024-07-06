Нидерланды – Турция: Вероятные стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024

Сборные Нидерландов и Турции замкнут стадию 1/8 финала на чемпионате Европы в Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предугадывает стартовые составы на данный матч.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Рейндерс, Схаутен, Гакпо, Симонс, Мален, Депай.

Турция: Гюнок, Кадыоглу, Бардакчи, Акайдын, Мюлдюр, Айхан, Эзкан, Йылдыз, Чалханоглу, Гюлер, Йылмаз.

У сборной Турции три дисквалификации. Из-за перебора жёлтых карточек не сыграют полузащитники Исмаил Юксек и Оркук Кекчю. Из-за отдельного бана от УЕФА недоступен защитник Мерих Демирал.

Мерих не сыграет и в полуфинале, если Турция пройдёт туда. Наказание ему выписано за политический жест националистического характера. УЕФА подобное поведение не приветствует.

Именно Демирал оформил дубль в матче 1/8 финала с Австрией. Турция выиграла ту встречу со счётом 2:1. А Нидерландам выход в четвертьфинал принесла крупная победа над Румынией – 3:0.

Четвертьфинал европейского чемпионата Нидерланды – Турция сыграется в Берлине на «Олимпиаштадионе» сегодня, 6 июля, в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов