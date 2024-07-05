Булыкин рассказал, кто выиграет в противостоянии Роналду и Мбаппе

Дмитрий Булыкин, ранее игрок национальной сборной России, высказался перед матчем между Португалией и Францией.

Четвертьфинальная встреча Евро-2024 состоится сегодня, арбитр даст стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

- Думаю, что одного гола в этой встрече будет достаточно и со счетом 1:0 выиграют французы. В противостоянии Мбаппе и Роналду выиграет Килиан. Потому что у этих национальных команд разная защита, - передаёт слова Дмитрия Булыкина «Чемпионат».

Следить за текстовой трансляцией предстоящего поединка чемпионата Европы - 2024 можно будет на портале LiveResult.ru.