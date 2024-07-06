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Чемпионат Европы по футболу 2024

Англия – Швейцария: Возможные стартовые составы от Саутгейта и Якина

06 Июля 2024 • 09:00 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.05
Через 8 ч. 54 мин.

Сборные Англии и Швейцарии побьются в первом субботнем четвертьфинале чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Конса, Стоунс, Уокер, Александер-Арнольд, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Кейн.

Швейцария: Зоммер, Эбишер, Рикардо Родригес, Аканджи, Шёр, Видмер, Фройлер, Джака, Варгас, Ндой, Эмболо.

По данным английской прессы, Гарет Саутгейт готовит переформатирование схемы сборной Англии с двух центральных защитников на трёх.

Ожидается, что в отсутствие дисквалифицированного Гехи одну из позиций в центре обороны займёт Конса, а на месте правого защитника появится Александер-Арнольд. Возможно, в ущерб Саке.

Зато не придётся Саутгейту ломать голову над тем, как заменить Беллингема. Тот получил лишь условную дисквалификацию за неприличный жест в матче со Словакией.

То была игра 1/8 финала, в которой Англия победила со счётом 2:1, забив решающий мяч в дополнительное время. Швейцария на соответствующей стадии выбила Италию за 90 минут со счётом 2:0.

Матч Англия – Швейцария пройдёт в Дюссельдорфе сегодня, 6 июля. Стартовый свисток – в 19 часов по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи состоится здесь.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Швейцарии

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