Якин ответил, будет ли матч против Англии самым важным в его карьере

Наставник швейцарской сборной Мурат Якин ответил на вопрос о том, будет ли четвертьфинальная встреча Евро-2024 с Англией самой важной в его карьере.

- Мне задают этот вопрос уже три игры подряд. Надеюсь, мне зададут его еще дважды, прежде чем я покину Германию. Конечно, это особенное событие, но, возможно, вы сможете задать его мне еще раз на следующей неделе. Мы счастливы быть здесь, жить настоящим моментом, - сказал главный тренер сборной Швейцарии на пресс-конференции.

Матч Англия – Швейцария состоится завтра, 6 июля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.