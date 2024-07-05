Гол Вирца - первый для сборной Испании на этом Евро, пропущенный от игрока другой команды

Немецкий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц забил сборной Испании в матче четвертьфинала Евро-2024. Флориан сравнял счёт игры почти в самой её концовке, за пару минут до старта дополнительного времени.

Что интересно, это первый пропущенный гол «красной фурией» на этом Евро. Ранее подопечные Луиса де ла Фуэнте провели четыре «сухих» матча подряд: со сборной Хорватии (3:0), сборной Италии (1:0) и сборной Албании (1:0). А в матче 1/8 финала Евро против сборной Грузии (4:1) испанцы пропустили, но забили сами себе – в свои ворота мяч срезал Рубен ле Норман.

Текстовая трансляция дополнительного времени поединка – на нашем портале.