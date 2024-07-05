Мбаппе – в основе сборной Франции на матч Евро-2024 против Португалии

В субботу вечером в рамках 1/4 финала чемпионата Европы будут играть сборные Португалии и Франции. Наставник французской национальной команды Дидье Дешам решил включить в стартовый состав следующих футболистов:

Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Камавинга, Тчуамени, Канте, Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.

Футболисты сборных Португалии и Франции услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции обыграла Бельгию со счётом 1:0 благодаря автоголу.