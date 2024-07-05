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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе – в основе сборной Франции на матч Евро-2024 против Португалии

05 Июля 2024 • 20:53 Комментировать
Португалия
...
Франция
1 3.45 X 3.05 2 2.45
Через 0 ч. 5 мин.

В субботу вечером в рамках 1/4 финала чемпионата Европы будут играть сборные Португалии и Франции. Наставник французской национальной команды Дидье Дешам решил включить в стартовый состав следующих футболистов:

Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Камавинга, Тчуамени, Канте, Гризманн, Мбаппе, Коло-Муани.

Футболисты сборных Португалии и Франции услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что в 1/8 финала Евро-2024 сборная Франции обыграла Бельгию со счётом 1:0 благодаря автоголу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции

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