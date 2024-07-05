Роналду – в основе: Сборная Португалии объявила состав на игру против Франции

За второй билет в полуфинал чемпионата Европы будут сражаться сборные Португалии и Франции. Рулевой португальской национальной команды Роберто Мартинес выпустил на поле с первых минут таких игроков:

Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Пальинья, Бруну Фернандеш, Витинья, Бернарду Силва, Леау, Роналду.

Матч между сборными Португалии и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что в 1/8 финала Португалия обыграла Словению по пенальти после ничьей 0:0.