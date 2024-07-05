Вирц не мог отличиться голевым действием на Евро с матча открытия

Сборная Германии смогла в самой концовке четвертьфинального матча против сборной Испании уйти от поражения. Сделал это молодой талант Бундестим Флориан Вирц.

Таким образом, Флориан прервал свою трёхматчевую голевую засуху. В последний раз голом, да и любым голевым действием Флориан отличался ещё в матче открытия Евро-2024 против сборной Шотландии (5:1). С тех пор у немца – как отрезало, в играх с Венгрией, Швейцарией и Данией Вирц не смог забить или сделать голевую передачу.

Текстовая трансляция поединка доступна на нашем портале. Дело идёт к дополнительному времени при счёте 1:1 по итогу двух таймов.