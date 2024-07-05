Защитник сборной Швейцарии ответил, как оставить Кейна

Фабиан Шер, защитник сборной Швейцарии, высказался перед четвертьфинальным матчем Евро-2024 с Англией.

Напомним, встреча Англия – Швейцария пройдёт 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

- Мы знаем, чего ожидать от соперника в плане качества игры. Я думаю, что нам нужно остановить всю команду, а не только Кейна. Мы знаем, насколько это может быть опасно и сложно, но мы хорошо защищались на этом турнире, защищались как команда, и, надеюсь, сможем продолжать в том же духе.

Я бы не стал недооценивать Англию. Они видели, как мы хорошо играли в последних нескольких играх, и будут к этому готовы. Я живу в Англии уже шесть лет и с нетерпением жду этого матча, - сказал футболист перед игрой.