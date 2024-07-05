Для Педри чемпионат Европы окончен

В пятницу вечером на Евро-2024 проходит большой матч на стадии четвертьфинала – Испания против Германии. В начале второго тайма «красная фурия» смогла открыть счёт и сделать шаг к выходу в полуфинал.

Если Испания пройдёт дальше, то полузащитник Педри за команду на турнире больше не сыграет. Журналист Альфредо Мартинес написал в социальных сетях о том, что Педри получил растяжение связки колена. Футболист пройдёт дополнительные обследования, чтобы исключить сопутствующие травмы, но Евро-2024 для Педри окончен.

Напомним, что Педри был заменён уже в начале матча против Германии вскоре после жёсткого фола со стороны Тони Крооса.