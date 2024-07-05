Педри может пропустить остаток Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Педри получил травму в самом начале матча четвертьфинала чемпионата Европы против Германии. Педри пострадал по итогам стыка с Тони Кроосом – немецкий хавбек сыграл достаточно грубо и нанёс сопернику травму.

Как сообщает Marca, у Педри есть подозрение на растяжение боковой связки левого колена. Если диагноз подтвердится, то 21-летний футболист больше не сыграет на этом чемпионате Европы.

Источник отмечает, что медицинское обследование Педри должен пройти в субботу.

Следить за игрой сборных Испании и Германии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.