Ямаль вышел на первое место в рейтинге лучших ассистентов Евро-2024

В пятницу вечером на чемпионате Европы в четвертьфинале играют сборные Испании и Германии. Команда Луиса де ла Фуэнте смогла открыть счёт в начале второго тайма, когда гол забил Дани Ольмо. Автором результативного паса стал Ламин Ямаль.

Теперь на счету Ямаля три голевых паса на Евро-2024. 16-летний испанец вышел на чистое первое место в рейтинге лучших ассистентов турнира.

Стоит сказать, что улучшить этот показатель в пятницу Ямаль уже не сможет. Ближе к средине второго тайма молодой вингер был заменён.

Следить за матчем сборных Испании и Германии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.