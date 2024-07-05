Андрих не поможет сборной Германии в возможном матче полуфинала домашнего Евро

Полузащитник сборной Германии Роберт Андрих получил жёлтую карточку во втором тайме матча с командой Испании. Встречаются коллективы в рамках четвертьфинала Евро-2024.

Таким образом, в возможном матче полуфинала Евро Андрих не поможет немецкой сборной. Напомним, что ранее дисквалифицировался на потенциальный полуфинал в составе Бундестим защитник Антонио Рюдигер.

Следить за текстовой трансляцией поединка команд Испании и Германии можно у нас на портале. Впереди к 60-й минуте поединка «красная фурия» благодаря голу Дани Ольмо.