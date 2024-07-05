У Ольмо – по голевому действию в каждом из последних трёх матчей Евро

В прекрасной форме находится полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. Вечером пятницы он забил в ворота сборной Германии в матче четвертьфинала Евро-2024.

Таким образом, в трёх последних матчах на Евро у Ольмо как минимум по голевому действию в каждом. В третьем туре группового этапа испанец оформил ассист в игре со сборной Албании (1:0), в матче 1/8 финала он сам забил в ворота сборной Грузии (4:1).

Что самое любопытное, Ольмо появился на футбольном поле этим вечером вынужденно. В самом начале первого тайма Дани вышел вместо травмированного Педри. Тот пострадал в единоборстве с Тони Кроосом.

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