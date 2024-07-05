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Чемпионат Европы по футболу 2024

Вратари сборной Швейцарии используют «секретное оружие» перед игрой с Англией

05 Июля 2024 • 19:57 Комментировать
Англия
...
Швейцария
1 2.25 X 3.00 2 4.00
Через 22 ч. 28 мин.

В субботу на чемпионате Европы в четвертьфинале сразятся сборные Англии и Швейцарии. Перед игрой швейцарские голкиперы были замечены на тренировке в специальных очках. Эти очки похожи на солнцезащитные, но на самом деле это не так. Как сообщает The Sun, швейцарцы используют специальные очки на батарейках, которые могут создавать эффект замедленной съёмки. Занимаясь в таких очках, вратари могут улучшить предугадывание при ударах. Портал Goal в своей заметке называет эти очки «секретным оружием» альпийцев.

Матч сборных Англии и Швейцарии стартует 6 июля в 19:00 по московскому времени.

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