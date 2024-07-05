Роналду может стать тренером – Педру Мендеш

Педру Мендеш, бывший партнёр Криштиану Роналду по команде, высказался о звёздном португальце. Мендеш допускает, что Роналду после завершения игровой карьеры станет тренером.

«Криштиану Роналду – очень конкурентоспособный парень, у которого очень много идей об игре. Я не знаю, захочет ли он перейти на тренерскую работу. Но мы видели, как фантастические игроки, как Хосеп Гвардиола, Микель Артета и Хаби Алонсо, становились большими тренерами. Так что никогда не знаешь», - сказал Мендеш BoyleSports.

Криштиану Роналду сейчас 39 лет. Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.