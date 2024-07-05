Сборные Испании и Германии не открыли счёт в первом тайме матча четвертьфинала Евро

Вечером пятницы друг с другом играют команды Испании и Германии. Матч проходит в рамках четвертьфинала Евро-2024.

По итогу первого тайма две топ-сборные Европы счёт открыть не смогли – 0:0. Отметим, что на первых минутах полузащитник «красной фурии» Педри получил травму после столкновения с Тони Кроосом и игру продолжить не смог, его на поле оперативно заменил Дани Ольмо.

Следить за дальнейшими событиями встречи можно в текстовой трансляции на нашем портале. Отметим, что победитель этого матча выходит в полуфинале на победителя пары Франция – Португалия. Эти команды также сыграют в пятницу, 5 июля.