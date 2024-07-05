Нойер побил абсолютный рекорд немецкого футбола

Сборная Германии проводит свой четвертьфинальный матч чемпионата Европы - она сражается со сборной Испании. Место в воротах хозяев турнира занял, конечно же, Мануэль Нойер, для которого этот матч стал рекордным, 39-м на крупных турнирах за всю карьеру.

По этому показателю, побив достижение Бастиана Швайнштайгера (38 матчей), голкипер мюнхенской «Баварии» вышел на единоличное первое место за всю историю немецкого футбола. Больше него на крупных турнирах не играл никто, даже Лотар Маттеус.

Следить за событиями проходящего матча можно посредством нашей онлайн-трансляции.