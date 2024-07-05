Ле Норман пропустит возможный полуфинал сборной Испании на Евро

Защитник сборной Испании Рубен ле Норман получил предупреждение за фол на игроке сборной Германии в четвертьфинальном матче команд на Евро-2024. Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек игрок обороны не поможет «красной фурии» в возможном четвертьфинальном матче турнира.

Напомним, что в полуфинал пройдёт либо сборная Германии, либо сборная Испании. Эти команды на данный момент выясняют отношения в Штутгарте на стадии четвертьфинала. Текстовая трансляция матча идёт на нашем сайте.

Ранее дисквалификацию на возможный полуфинал получил центральный защитник Бундестим Антонио Рюдигер. Он также перебрал карточек.