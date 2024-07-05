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Чемпионат Европы по футболу 2024

Рюдигер пропустит возможный полуфинал Евро-2024 официально

05 Июля 2024 • 19:17 Комментировать
Испания
1:0
Германия
1 2.80 X 3.15 2 2.85
2-й тайм

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил жёлтую карточку уже на 14-й минуте матча его сборной против команды Испании. Сборные встречаются в рамках четвертьфинала Евро-2024 в Штутгарте.

Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Рюдигер пропустит потенциальный полуфинальный матч немецкой команды, если она, конечно, туда выйдет.

Напомним, что поединок сборных Испании и Германии стартовал в 19:00 по московскому времени. В составе «красной фурии» уже есть потеря – игру из-за травмы не смог продолжить Педри. Он пострадал после столкновения с Тони Кроосом.

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Антонио Рюдигер

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19:04 · Чемпионат Европы 2024
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18:25 · Чемпионат Европы 2024
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