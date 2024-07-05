Рюдигер пропустит возможный полуфинал Евро-2024

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер получил жёлтую карточку уже на 14-й минуте матча его сборной против команды Испании. Сборные встречаются в рамках четвертьфинала Евро-2024 в Штутгарте.

Таким образом, из-за перебора жёлтых карточек Рюдигер пропустит потенциальный полуфинальный матч немецкой команды, если она, конечно, туда выйдет.

Напомним, что поединок сборных Испании и Германии стартовал в 19:00 по московскому времени. В составе «красной фурии» уже есть потеря – игру из-за травмы не смог продолжить Педри. Он пострадал после столкновения с Тони Кроосом.

Текстовая трансляция матча – у нас на портале.