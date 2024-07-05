Кроос травмировал важного игрока сборной Испании

В первом четвертьфинальном матче чемпионата Европы – 2024 играют сборные Испании и Германии. С первых минут на футбольном поле завязалась борьба с большим количеством стыков и нарушений правил. Полузащитник Бундестим Тони Кроос в одном из эпизодов грубо сыграл против Педри. Молодой испанец вернулся на поле, но боль не прошла, и вскоре игрок снова оказался на газоне. В итоге Педри не смог продолжить матч – на замену в срочном порядке вышел Дани Ольмо.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче сборных Германии и Испании можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.