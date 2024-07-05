Нойер – третий игрок с 20 и более матчами на чемпионатах Европы

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер вышел в стартовом составе «бундестим» на матч четвертьфинала Евро-2024. Таким образом, он проводит свой юбилейный, 20-й матч на чемпионатах Европы в карьере.

Больше Нойера сыграли на европейских первенствах только два португальца. Первый – это Криштиану Роналду, в активе форварда 29 матчей. Второй – это защитник сборной Португалии Пепе Кеплер, у него в активе 22 матча на Евро.

Напомним, что следить за ходом матча сборных Испании и Германии можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Матч начался в 19:00 по московскому времени, в сборной Испании уже травма – поле из-за повреждения покинул Педри.