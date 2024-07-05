Сёмин: «В матче сборных Испании и Германии фаворита нет»

Известный футбольный тренер Юрий Сёмин высказался о матче сборных Испании и Германии. По мнению специалиста, фаворита в таком большом матче выделить просто невозможно.

«Украшение этого Евро. В матче будет много тех вещей, за которые мы любим футбол. Можно сказать, это праздник футбола. Это две команды, которые показывают лучший футбол на турнире, тут нет фаворита», - делится Сёмин для «РБ Спорт».

Напомним, что в 19:00 по московскому времени стартовала эта четвертьфинальная игра чемпионата Европы. Следить за её ходом можно в поминутной текстовой трансляции, её проводит наш портал.