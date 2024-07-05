Кирьяков назвал лучшего футболиста Евро-2024

Российский тренер Сергей Кирьяков ответил на вопрос о лучшем игроке чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии.

«Для меня абсолютный номер один этого Евро — это Нико Уильямс из сборной Испании. Он уверенно берет на себя игру», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Специалист отметил, что благодаря индивидуальным действиям Уильямса у испанцев возникает много моментов и забитых мячей.

На текущем чемпионате Европы 21-летний футболист принял участие в трех матчах, забил один гол и оформил один ассист.

На клубном уровне Нико Уильямс выступает за «Атлетик», однако серьезный интерес к вингеру проявляет «Барселона».