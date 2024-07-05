Стал известен стартовый состав Германии на битву с Испанией

В пятницу, 5 июля, состоится игра 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

С первых минут главный тренер немцев Юлиан Нагельсманн решил выпустить следующих футболистов: Нойер (вр), Раум, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Гюндоган, Джан, Сане, Хаверц, Мусиала.

Четвертьфинальный матч чемпионата Европы – 2024 между национальными командами Испании и Германии начнется в 19:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

Напомним, последний раз команды встречались в 2022 году и сыграли вничью со счетом 1:1.

Назван стартовый состав сборной Испании на матч с Германией