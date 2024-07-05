Назван стартовый состав сборной Испании на матч с Германией

Сегодня, 5 июля, сборная Испании встретится с национальной командой Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.

По решению главного тренера испанского коллектива Луиса де ла Фуэнте, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Симон (вр), Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль, Педри, Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.