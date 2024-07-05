Назван стартовый состав сборной Испании на матч с Германией

Сегодня, 5 июля, сборная Испании встретится с национальной командой Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы – 2024.
По решению главного тренера испанского коллектива Луиса де ла Фуэнте, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Симон (вр), Кукурелья, Лапорт, Ле Норман, Карвахаль, Педри, Родри, Фабиан Руис, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.Четвертьфинальная игра Евро-2024 между сборными Испании и Германии должна будет стартовать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.
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