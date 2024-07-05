Тренер сборной России рассказал, кто его приятно удивил на Евро

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкипера, который произвёл на него на проходящем в Германии Евро-2024 наибольшее впечатление.

«Я был приятно удивлён игрой грузинского вратаря Мамардашвили. Знал, что это хороший вратарь. Уверен, теперь получит предложения от лучших клубов Европы», - говорит Кафанов для Metaratings.

Напомним, грузинская сборная смогла на дебютном Евро даже пройти в плей-офф. Команда заняла третье место в квартете F с командами Португалии, Турции и Чехии. На стадии 1/8 финала Евро грузины проиграли сборной Испании с разгромным счётом (1:4).