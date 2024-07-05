Семшов назвал полуфиналиста Евро в паре Португалия - Франция

Бывший футболист национальной сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов предложил прогноз на матч Португалия – Франция в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года.
«В предстоящем четвертьфинале много голов забито не будет. Не исключена и серия пенальти. Только на этот раз удача уже не улыбнётся португальцам, и в полуфинал выйдет сборная Франции», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Поединок Португалия – Франция пройдет на стадионе в Гамбурге 5 июля, начало – в 22:00 по московскому времени. На этой встрече отработает судейская бригада англичанина Майкла Оливера.
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