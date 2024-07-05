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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колосков: «Роналду всё ещё очень опасен для соперников»

05 Июля 2024 • 17:28 Комментировать
Португалия
...
Франция
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Через 3 ч. 4 мин.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что 39-летний нападающий Криштиану Роналду продолжает оставаться важным игроком для сборной Португалии.

Специалист заявил, что сборной Португалии не станет легче, если Роналду останется на скамейке в предстоящем матче с Францией.

«Криштиану — очень важный игрок для сборной Португалии, настоящий лидер. Он все еще очень опасен для соперников», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В пятницу, 5 июля, сборная Португалии встретится со сборной Франции в рамках четвертьфинала Евро-2024. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Вячеслав Колосков Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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