Павлюченко назвал победителя матча Португалия - Франция в 1/4 финала Евро

В рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 состоится встреча сборных Португалии и Франции. Об этом матче поделился мнением бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко.

«После 1/8 финала Португалия выглядит бесперспективно. Франция на ее фоне смотрится лучше. Думаю, команде Дешама еще есть что показать на этом Евро. Мой выбор - выигрыш Франции», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Матч между Португалией и Францией состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе в Гамбурге, ее обслужит бригада Майкла Оливера.