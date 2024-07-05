Смородская: «Все видят, что это уже не тот Роналду»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась комментарием об игре португальского нападающего Криштиану Роналду на текущем чемпионате Европы.

«Мне очень жаль Роналду, что он так уходит. Все видят, что это уже не тот Роналду, который был. Он сам от себя не ожидал, что все так будет плохо», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По мнению эксперта, переезд в Саудовскую Аравию не пошел на пользу 39-летнему футболисту.

На чемпионате Европы – 2024 Роналду провел четыре матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

5 июля Португалия встретится с Францией в рамках 1/4 финала Евро-2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени, текстовая трансляция будет доступна здесь.