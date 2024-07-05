Бейл надеется на победу Нидерландов на Евро-2024

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл хочет, чтобы команда его страны выиграла чемпионат Европы.

«Радостно видеть все эти подборки со счастливыми болельщиками – даже из Самары. Обычно мы смотрим матчи с семьёй, надев оранжевые футболки. Надеюсь, Нидерланды станут чемпионами!» - цитирует Бейла «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата Европы Нидерланды разгромили Румынию со счётом 3:0. Теперь команда Рональда Кумана готовится к четвертьфиналу против Турции. Матч пройдёт в субботу, 6 июля, не пропустите текстовую трансляцию. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале либо против Англии, либо против Швейцарии.