Губерниев оценил дисквалификацию Демирала

Защитник сборной Турции Мерих Демирал получил дисквалификацию на два матча за демонстрацию политического жеста в матче чемпионата Европы. Комментарий по поводу наказания турецкого игрока дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Игрокам надо всегда сдерживать себя в таких турнирах. Сам себя наказал, подвёл команду и страну. Надо держать себя в узде и всякие неприличные жесты не показывать», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В субботу, 6 июля, сборная Турции сыграет против Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.