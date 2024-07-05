Роналду забьёт, но Португалия вылетит – экс-игрок сборной России дал прогноз

Павел Погребняк, который ранее выступал за сборную России, дал свой прогноз на четвертьфинальный матч чемпионата Европы между сборными Португалии и Франции. Погребняк считает, что Криштиану Роналду сможет забить, но португальцы покинут турнир.

«Не только я, но и весь мир ждёт, когда Роналду забьёт. Думаю, Франция пройдёт Португалию, но Криштиану забьёт свой гол», - цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Португалии и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале либо против Испании, либо против Германии.